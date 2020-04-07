Минобрнауки призвало вузы снизить плату за общежития до конца карантина

https://static.news.ru/photo/9e48dc28-de0e-11e9-8fa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство высшего образования и науки России призвало вузы ввести льготный режим проживания в общежитиях на время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции в стране.

Полагаем целесообразным рассмотреть вопрос о снижении платы за наём и платы за коммунальные услуги или о переносе уже оплаченного периода проживания на последующий период проживания в общежитии, — отмечено в сообщении пресс-службы Минобрнауки.

Как писал NEWS.ru, 28 марта в России начались нерабочие дни, сопряжённые с требованиями властей оставаться дома. Они продлятся как минимум до конца апреля.

Около 7,5 тысячи россиян уже заразились коронавирусом. Только за последние сутки число пациентов с COVID-19 увеличилось на 1,15 тысячи человек.