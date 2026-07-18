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18 июля 2026 в 08:48

Вся зелень уходит в дело без потерь: ароматные кубики всегда под рукой на кухне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Летом зелени бывает так много, что использовать ее всю сразу не получается. Вместо того чтобы выбрасывать увядшие пучки, сделайте простую заготовку, которая сохранит аромат и пригодится для супов, соусов и гарниров.

Зелень тщательно промойте, полностью обсушите и крупно нарежьте. Переложите в блендер, добавьте 3 зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, по щепотке сахара и лимонной кислоты, затем влейте 50 мл растительного масла. Измельчите до однородной массы, не превращая ее в пюре. Разложите смесь по формочкам для льда, накройте пленкой и заморозьте. Готовые кубики переложите в пакет или контейнер и храните в морозильной камере.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда держит такие зеленые кубики под рукой для любимых блюд. Она советует хорошо просушивать зелень перед измельчением — так заготовка дольше сохраняет яркий цвет, насыщенный вкус и аромат.

Ранее сообщалось, что колорадский жук способен превратить картофельную грядку в решето за пару дней, но травить огород химией — последнее дело, ведь все потом окажется на нашем столе.

Проверено редакцией
готовка
зелень
лимон
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Марина Макарова
М. Макарова
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