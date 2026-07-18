Вся зелень уходит в дело без потерь: ароматные кубики всегда под рукой на кухне

Вся зелень уходит в дело без потерь: ароматные кубики всегда под рукой на кухне

Летом зелени бывает так много, что использовать ее всю сразу не получается. Вместо того чтобы выбрасывать увядшие пучки, сделайте простую заготовку, которая сохранит аромат и пригодится для супов, соусов и гарниров.

Зелень тщательно промойте, полностью обсушите и крупно нарежьте. Переложите в блендер, добавьте 3 зубчика чеснока, 1 чайную ложку соли, по щепотке сахара и лимонной кислоты, затем влейте 50 мл растительного масла. Измельчите до однородной массы, не превращая ее в пюре. Разложите смесь по формочкам для льда, накройте пленкой и заморозьте. Готовые кубики переложите в пакет или контейнер и храните в морозильной камере.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда держит такие зеленые кубики под рукой для любимых блюд. Она советует хорошо просушивать зелень перед измельчением — так заготовка дольше сохраняет яркий цвет, насыщенный вкус и аромат.

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