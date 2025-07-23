Всего одна ложка аптечного средства ускорит плодоношение томатов: лайфхак

Всего одна столовая ложка аптечного средства способна ускорить плодоношение томатов. С этим лайфхаком вы легко получите ранний урожай сочных помидоров с насыщенным сладковатым вкусом и ярким ароматом.

Разведите 1 ст. л. йода в 10 л теплой воды и полейте кусты под корень (по 0,5 л на растение) в момент формирования завязей. Йод стимулирует обмен веществ, ускоряя созревание плодов на 7–10 дней, и повышает сахаристость томатов.

Уже через неделю вы заметите, как помидоры наливаются быстрее, а их вкус становится более выраженным — со сбалансированной кислинкой и мясистой мякотью. Для максимального эффекта удаляйте пасынки и нижние листья до первой кисти — так все силы растения пойдут на плоды.

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