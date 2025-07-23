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23 июля 2025 в 21:00

Всего одна ложка аптечного средства ускорит плодоношение томатов: лайфхак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всего одна столовая ложка аптечного средства способна ускорить плодоношение томатов. С этим лайфхаком вы легко получите ранний урожай сочных помидоров с насыщенным сладковатым вкусом и ярким ароматом.

Разведите 1 ст. л. йода в 10 л теплой воды и полейте кусты под корень (по 0,5 л на растение) в момент формирования завязей. Йод стимулирует обмен веществ, ускоряя созревание плодов на 7–10 дней, и повышает сахаристость томатов.

Уже через неделю вы заметите, как помидоры наливаются быстрее, а их вкус становится более выраженным — со сбалансированной кислинкой и мясистой мякотью. Для максимального эффекта удаляйте пасынки и нижние листья до первой кисти — так все силы растения пойдут на плоды.

Ранее стало известно, чем подкормить свеклу за 10 дней до сбора урожая, чтобы получить сахарные плоды.

помидоры
дачи
огороды
теплицы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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