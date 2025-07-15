Всего 4 ингредиента и одна хитрость! Беконные рулетики-пятиминутки!

Рулетики из бекона с сырно-яичной начинкой — горячая закуска за 15 минут! Эта простая, но эффектная закуска станет хитом любого застолья — хрустящий бекон снаружи и нежная сырная начинка внутри. Готовится из трёх базовых ингредиентов, но всегда вызывает восторг гостей. Идеальный вариант для фуршета или дружеских посиделок с пивом.

3 яйца сварите вкрутую (10 минут), остудите и натрите на средней тёрке. Добавьте 1 натёртый плавленый сырок (100 г), 2 ст. л. майонеза, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте — начинка должна быть пластичной.

120 г бекона нарежьте тонкими ломтиками. На каждый кусочек выложите 1 ч. л. начинки, сверните плотными рулетиками. Закрепите зубочисткой. Обжарьте на сухой сковороде 3–4 минуты со всех сторон до хрустящей корочки.

Совет: подавайте сразу, пока бекон хрустит. Для пикантности добавьте в начинку рубленый чеснок или горчицу. Эти рулетики хороши и в холодном виде — удобно брать на пикник.

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