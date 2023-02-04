Врач развеял миф о воспалении поджелудочной железы Доктор Вялов заявил, что реальными симптомами панкреатита являются боли внизу спины и жидкий стул

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Люди часто думают, что любые неприятные ощущения в животе связаны с плохо переваренной пищей, из-за чего ошибочно сами себе диагностируют панкреатит, рассказал в беседе с NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, эти выводы практически никогда не совпадают с реальным положением вещей. На самом деле, заметил врач, при воспалении поджелудочной бывает сильная боль со стороны спины, а еще один симптом — очень жидкий стул.

Бывает, что человек переел и у него возникла тяжесть. В этих случаях возникает такая эмоциональная ассоциация: раз тяжело в животе, значит, что-то плохо переварилось. А за это дело у нас отвечает поджелудочная. Еще в животе бывают бурчания. В этих случаях действует та же самая ложная логика. Таким образом миллионы людей диагностируют у себя панкреатит, — рассказал Вялов.

Доктор подчеркнул, что есть стереотипы, которые очень сложно искоренить. Он отметил, что поджелудочная железа на самом деле связана не с тяжестью в животе, а с диареей. Именно так при панкреатите выглядит вышедшая из организма непереваренная еда.

При панкреатите также бывают боли, но это боли со стороны спины, а не живота. Вот так нас подловили старые анатомы, которые рисовали организм человека в положении лежа. С этого ракурса железа и правда фактически находится под желудком. Однако она расположена сзади. И боли по ощущениям похожи на то, что у вас тянет поясницу или болят почки, — добавил доктор.

Ранее Вялов рассказал, что часто рекламируемые по телевидению таблетки от боли или дискомфорта в животе на самом деле не приносят никакой пользы, потому что в желудке таблетка может только разрушиться соляной кислотой. По его мнению, эти препараты не помогут справиться с последствиями переедания, в этом случае на помощь придут только большое количество овощей в рационе и активный отдых.