Врач рассказала, сколько еще может прожить экипаж пропавшего батискафа Врач Ярцева рассказала, что экипаж пропавшего батискафа может прожить еще 12 часов

Фото: Ocean Gate

Экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» может прожить еще 12 часов, рассказала NEWS.ru терапевт и иммунолог Ирина Ярцева. По ее словам, такой сценарий имеет место быть, если пассажиры и команда сразу же перестали двигаться, разговаривать и часто дышать.

Если они все сразу перестали двигаться, разговаривать и часто дышать, то это могло добавить им до половины дня жизни. Но учитывая, что батискаф пока что даже не нашли, то смысла в этом, конечно, немного, — сказала Ярцева.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике сообщили 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Дауд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.

Ранее стало известно, что, по расчетам береговой охраны, запасы кислорода на пропавшем батискафе закончились.

Сотрудница корабля Polar Prince, оператор Эбби Джексон опубликовала видео, снятое перед погружением батискафа. 22-летняя девушка выложила ролик в соцсети и призвала помолиться за тех, кто потерялся в водах Атлантического океана.