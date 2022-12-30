Врач рассказал, как восстановить организм после «новогоднего фиаско» Гастроэнтеролог Вялов посоветовал есть зелень, овощи и холодец для восстановления организма после праздника

Фото: shutterstock.com

После переедания в ночь на 1 января организму необходимо вернуться к привычным объемам пищи, сказал в разговоре с NEWS.ru гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он объяснил, что желудку в этой ситуации необходима еда мягкой консистенции, поэтому утром в первый день нового года отлично подойдет какой-нибудь суп, картофельное пюре или каша. Кроме того, специалист посоветовал после «новогоднего фиаско» употреблять в пищу зелень и холодец, есть киви или манго, а также пить кофе (2-3 чашки в течение дня).

На новогоднем столе обычно в слишком небольших количествах присутствуют овощи, зелень и фрукты. Им как раз один или два дня стоит уделять пристальное внимание, чтобы дать кишечнику достаточное количество клетчатки. Кроме того, нам после «новогоднего фиаско» нужны витамины, поэтому в рацион стоит добавить капусту, содержащую значительное количество витамина U, который помогает приводить желудок в порядок, — сказал доктор.

После активного возлияния алкоголя человеку нужно избавиться от обилия скопившихся токсических веществ, подчеркнул Вялов. Для этого потребуется много жидкости. Врач заметил, что пить стоит то, что не содержит избыток соли и избыток сахара. По словам специалиста, на рассол запрета нет, но он не поможет. За день стоит выпить как минимум полтора литра правильной жидкости.

Конечно, надо добавить кофе. Каждый стакан будет укреплять печень и снижать в ней воспаление. Три чашки кофе в первой половине дня помогут проснуться, сохранить печень и немного простимулировать кишечник, чтобы все накопившееся из организма вышло. Предварительно нужно попить воды. Еще в рационе обязательно должен быть холодец. В этом блюде содержится огромное количество уже переваренных аминокислот. Они очень быстро всасываются и тоже помогают восстановить печень, — заявил доктор.

Он добавил, что также в восстановлении организма помогут ананас, киви и манго.

Ранее эндокринолог Юлия Барухина рассказала, что, чтобы не стать жертвой похмелья на утро после Нового года, во время застолья следует пить только один вид алкоголя. Она пояснила, что, если смешать шампанское и водку, в которых различается уровень содержания сахара и спирта, с утра точно будет болеть голова. Помимо того, врач предупредила, что газированные напитки усиливают эффект опьянения.