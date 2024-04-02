Врач раскрыл детали спасения россиянина, на которого упала кирпичная стена Травматолог Козлов: в Подмосковье спасли мужчину, на которого упала стена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные врач спасли 36-летнего мужчину, получившего множественные повреждения после падения на него кирпичной стены, рассказал NEWS.ru заведующий отделением сочетанной травмы Волоколамской больницы Василий Козлов. Собеседник добавил: пациенту диагностировали переломы костей таза, лодыжки и ушиб передней брюшной стенки.

В тяжелом состоянии поступил 36-летний мужчина, на которого при строительстве дома упала кирпичная стена. Врачи диагностировали у него множественные переломы костей таза, закрытый перелом лодыжки со смещением и ушиб передней брюшной стенки. После стабилизации состояния пациента мы впервые выполнили металлоостеосинтез переломов костей таза малоинвазивным методом, — подчеркнул Козлов.

По его словам, операция прошла успешно и заняла два часа. Специалист отметил: сейчас мужчина чувствует себя хорошо и после реабилитации был выписан на амбулаторное лечение.

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