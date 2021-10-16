Врач предупредила о трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил ТАСС, что второй этап клинических исследований вакцины от коронавируса в виде разработанного ими назального спрея пока не начался из-за отсутствия финансирования.

Ранее Гинцбург заявил, что пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V» завершились. Он добавил, что документы для постоянной регистрации препарата поданы. Да, они завершились, документы поданы, они сейчас рассматриваются, — поделился Гинцбург....