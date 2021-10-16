Врач предупредила о трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
02:51, 17 октября 2021
Фото: roscosmos/vk.com
Читайте нас в Google Новости
В первые дни после возвращения из космоса киноэкипажу не рекомендовано участвовать в киносъёмках. Также не исключено, что они не смогут передвигаться без посторонней помощи. Об этом предупредила заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина.
Думаю, что на первые дни не стоит планировать никаких съемок, потому что опыт полётов, сравнимых по длительности, если они были без средств профилактики, говорит о том, что люди, возможно, будут даже ходить с поддержкой. Естественно, снимать кино трудно, если ты плохо ходишь, — рассказала специалист на канале Роскосмоса на YouTube.
Посадка киноэкипажа — актрисы Юлии Пересильд, режиссёра Клима Шипенко, космонавта Олега Новицкого — запанирована на утро воскресенья на территории Казахстана.
Ранее герой России космонавт Андрей Борисенко рассказал о возвращении киноэкипажа с МКС. Он отметил, что реабилитация актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко должна пройти достаточно быстро, так как в космосе они были не так долго.