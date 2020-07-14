Врач предупредил об опасности раннего запуска вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/b038d328-c668-11ea-803c-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Спешка разработчиков вакцины от коронавируса вполне оправдана. В условиях резкого роста числа заболевших некоторые лаборатории вынуждены сокращать длительность испытаний, а это в свою очередь чревато последствиями. Об этом заявил израильский иммунолог, профессор Яков Беркун. По его словам, правильная вакцина должна проходить обязательные три стадии клинического тестирования.

Я так понимаю, что сообщения Сеченовского института свидетельствует о том, что они завершили первую фазу исследования. Есть всего три фазы исследования... Всегда первая фаза делается на небольшом количестве испытуемых. И всегда это делается со здоровыми людьми. Цель первой фазы — первичные результаты по поводу безопасности вакцин, — рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам медика, разработкой вакцины занимаются учёные всего мира. Порядка 140 лабораторий находятся на доклинический фазе, и тестируют вакцину на животных, около 20 перешли к испытаниям на добровольцах и всего 3-4 лаборатории США и Китая сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей.Что касается России, то отечественные специалисты объявили о завершении исследования вакцины от коронавируса на добровольцах в Сеченовском университете. Первая группа испытуемых должна быть выписана 15 июля, вторая — 20 июля.

Беркун отметил, что единственным решением в условиях эпидемии коронавируса может стать только эффективная вакцина. По его мнению, в условиях спешки строгое соблюдение всех фаз, возможно, необязательно, однако нужно помнить о возможных рисках и побочных эффектах.

Но тем не менее большинство западных фармакологических компаний и научных институтов все-таки проводят три фазы. Иногда проводятся параллельно, не ждут результатов предыдущей фазы и переходят к следующей, — заключил профессор.

Ранее руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вторая фаза испытания вакцины от коронавирусной инфекции продлится до 28 июля. По его словам, после завершения испытаний центр подаст документы на регистрацию вакцины. Кроме того, в институте Гамалеи надеются, что прививку от коронавируса россиянам будут делать в медучреждениях бесплатно.

До этого Гинцбург заявил, что выпуск российской вакцины от коронавируса может начаться осенью 2020 года. А замглавы правительства Татьяна Голикова отметила, что старт производства ожидается уже в сентябре. В августе-сентябре производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

Клинические испытания вакцины, созданной специалистами Научно-исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались 18 июня. Были вакцинированы уже две группы добровольцев. Они состоят из солдат-контрактников и гражданских лиц. Тестирование проводят специалисты Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко и Государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, писал NEWS.ru.