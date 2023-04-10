Врач предостерег от тренировок на голодный желудок Врач Алендеев: тренировки натощак могут привести к смерти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тренировки на голодный желудок могут привести к проблемам со здоровьем, вплоть до летального исхода, рассказал «Царьграду» врач общей практики Сергей Алендеев. По его словам, заниматься натощак можно только растяжкой и дыхательными упражнениями, а серьезные нагрузки могут ударить по сердцу.

При тренировках на голодный желудок увеличивается нагрузка на сердце и остальные мышцы, при недостатке гликогена они начинают «гореть» вместо жира. То есть, не поев, вы начинаете «жечь» не жир, а мышцы, — пояснил медик.

Алендеев добавил, что до завтрака можно сделать упражнения на растяжку или дыхательную гимнастику — это позволит быстрее проснуться. Сами тренировки лучше перенести на вторую половину дня. Кроме того, во время занятий спортом даже показано употребление углеводов, главное контролировать калорийность съеденного.

Диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала худеющим людям совмещать кардио, и силовые тренировки. Эксперт объяснила, что таким образом проще создать в организме дефицит калорий, без которого борьба с лишним весом практически невозможна. По ее мнению, худеющим также опасно полностью отказываться от сладкого и жирного, так как высок риск сорваться и вновь начать злоупотреблять кондитерскими изделиями или фастфудом.