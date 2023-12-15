Врач посоветовал пешеходам забыть про мобильники в гололед Травматолог Терновой посоветовал пешеходам забыть про мобильники в гололед

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Пешеходам необходимо аккуратно передвигаться и не отвлекаться на телефон, чтобы уберечь себя от травм при гололеде, рассказал NEWS.ru травматолог-ортопед кандидат медицинских наук Константин Терновой. По его словам, также стоит выбирать правильную обувь с нескользящей подошвой.

Для того чтобы не получить травму при гололеде, достаточно одного — не отвлекаться на телефон. Особенно если человек идет по скользкой и неосвещенной улице. Кроме этого, могу посоветовать выбирать правильную обувь, например зимние сапоги без каблуков, а не летние кроссовки. К сожалению, сгруппироваться на льду не получится, даже если человек обладает определенными навыками. Многие спортсмены получили серьезные травмы на льду. Дело в том, что все происходит настолько быстро, что большинство [людей] даже не успевают среагировать, — рассказал Терновой.

Ранее врач-травматолог, ортопед Андрей Литвиненко рассказал, что боль при ушибе после падения на льду терпимее, чем при переломе. Он добавил, что в случае перелома человек не сможет сгибать ушибленную конечность, а также могут возникать щелчки или хруст из-за смещения контура.

До этого врач-дерматолог Александра Филева посоветовала россиянам выбирать зимнюю обувь во второй половине дня. Она пояснила, что вечером ноги зачастую отекают, поэтому обувь, купленная утром, может впоследствии оказаться мала.