Врач рассказал, как отличить ушиб от перелома при падении на лед Врач Литвиненко: боль при ушибе после падения на лед терпимее, чем при переломе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Боль при ушибе после падения на льду будет не сильной и терпимой, а при переломе кости — наоборот, заявил в беседе с NEWS.ru врач — травматолог-ортопед Андрей Литвиненко. По его словам, при всех таких травмах боль является основным ведущим симптомом.

Есть прямой механизм травм, который характерен для ударов. Сейчас многие травмируются при падении на лед, например. Также есть непрямой механизм травм, когда повреждение возникает в отдалении от места приложения травмирующей силы. При всех таких травмах основной ведущий симптом — это боль. Чем сильнее был удар, тем сильнее будет боль. Таким образом, при ушибе боль будет не сильной, терпимой, а при переломе кости — наоборот, — объяснил Литвиненко.

Врач добавил, что из-за перелома или вывиха человек также не сможет сгибать ушибленную конечность. Помимо этого, по словам специалиста, при переломе происходит смещение контура, из-за чего могут возникать щелчки или хруст.

Врач-реабилитолог Надежда Смирнова ранее предупредила, что самостоятельное восстановление травмированных мышц по видеоурокам в интернете может навредить здоровью. По ее словам, реабилитация — это индивидуальный процесс, ошибки в котором могут стать причиной опасных осложнений.