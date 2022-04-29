Врач развеял миф о пользе капель при лечении ринита Отоларинголог Зайцев развеял миф о пользе капель при лечении ринита

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Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с NEWS.ru рассказал, что продающиеся в аптеках сосудосуживающие капли на самом деле не лечат ринит, а просто снимают симптом. По его мнению, после их применения нос задышит лишь на короткий промежуток времени.

Они позволяют носу задышать на короткий отрезок времени. Следующий шаг: адреналин перестаёт выбрасываться в носовую раковину, в кровь то он поступает, но в точку ринита не попадёт. Соответственно, человек должен брызгать больше капель и, желая себе помочь, на самом деле загоняет уже в нетерпимые условия. Ринит развивается всё сильнее, — заявил Зайцев.

Он добавил, что при проблемах с носом или носовым дыханием лучше сразу обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Только врач определит, как в этом случае вылечить ринит и помочь пациенту.

Ранее Зайцев рассказал, что храп может стать причиной остановки дыхания, а это, в свою очередь, может привести к инфаркту и инсульту. По словам эксперта, это визитная карточка того, что у человека не дышит нос в ночное время. Одной из причин этого явления, по мнению врача, может стать искривление перегородки носа и полнота.