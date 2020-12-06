Врач объяснила разницу между потерей обоняния при коронавирусе и ОРВИ

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Обоняние у человека пропадает не только при коронавирусе, но и при острых респираторных заболеваниях. Особенностью ОРВИ является то, что слизистая полости носа забита, в ней скапливается слизь и возникает чувство заложенности.

При коронавирусе сначала теряется обоняние, но без отёков слизистой полости носа, то есть без насморка, пояснила врач-терапевт Елена Селькова.

Нет выделений, отсутствует заложенность носа, нет вообще никакого затруднения носового дыхания, — пояснила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Селькова добавила, что симптоматика основного заболевания может проявиться спустя несколько дней.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одним из факторов, которые увеличивают риск заражения коронавирусом и ОРВИ, является наличие в организме лямблий и гельминтов. Подполковник медицинской службы в отставке Александр Яблуновский рассказал, что по статистике только лямблиями поражено около 20% населения Земли.