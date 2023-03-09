Врач объяснил опасность сочетания алкоголя и снотворных Врач Алендеев: сочетание алкоголя со снотворными смертельно опасно для организма

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Сочетание алкоголя с успокоительными или снотворными препаратами смертельно опасно, поскольку спиртное способно усилить их воздействие на организм, рассказал «Царьграду» врач Сергей Алендеев. По его словам, об этом запрете чаще вспоминают, поскольку такое сочетание веществ в организме способно привести к летальному исходу, однако для организма опасно сочетание алкоголя с любыми лекарствами.

Алкогольный напиток усиливает действие таблетки, вызывая как минимум головную боль. Я бы, на самом деле, не ограничивал круг запретов снотворным и успокоительным <...> Просто успокоительное в коктейле с алкоголем способно убить, поэтому чаще вспоминают об этом запрете, — пояснил Алендеев.

Комбинация алкоголя со снотворным или успокоительным может привести к остановке дыхания и смерти, поэтому препараты следует принимать в соответствии с инструкциями, пишет издание. Врач пояснил, что для организма опасно любое смешивание спиртного и лекарств. Например, сочетание алкоголя и антибиотиков гарантированно «сажает» печень, предупредил он.

Сомнолог Павел Кудинов ранее рассказал, что рост спроса на снотворные среди молодежи в России обусловлен сочетанием двух факторов — распространения тревожных расстройств и наступлением «темного сезона», когда организм побуждает впадать в спячку из-за сокращения светового дня. По его словам, большинство снотворных — это рецептурные препараты, поэтому на статистику также может влиять рост осознанности среди россиян. Специалист пояснил, что из-за этого они чаще обращаются к врачам из-за проблем со сном.