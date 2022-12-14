Сомнолог назвал причины роста спроса на снотворные в России Сомнолог Кудинов назвал рост тревожности среди молодежи причиной спроса на снотворные в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рост спроса на снотворные в России обусловлен сочетанием двух факторов — распространения тревожного расстройства среди молодых людей и наступлением «темного сезона», когда организм побуждает нас впадать в спячку из-за сокращения светового дня, рассказал сомнолог Павел Кудинов в комментарии для «Слово и Дело». По его словам, большинство снотворных — это рецептурные препараты, поэтому на статистику также может влиять рост осознанности среди россиян. Специалист пояснил, что из-за этого они чаще обращаются к врачам из-за проблем со сном.

Сейчас у молодых людей прогрессируют тревожные расстройства. Ну и как обычно, у нас начинается темный сезон — это тоже приводит к тому, что люди пьют больше снотворных. Плюс ко всему, люди стали больше обращаться ко врачам с тем, что их беспокоит бессонница. Дело в том, что подавляющее большинство снотворных — это рецептурные препараты. Видимо, за счет увеличения обращений ко врачу и выросла статистика, — объяснил Кудинов.

Сомнолог также рассказал о двух типах бессонницы. Первый тип характеризуется нарушением процесса засыпания и обусловлен тревогой, пояснил эксперт. Такую проблему можно решить с помощью средств против тревоги, таких как пустырник, валерьянка, боярышник. Бессонницу второго типа провоцирует депрессия — из-за нее человек может проснуться посреди ночи и так и не уснуть. В данном случае может потребоваться комплексное лечение, добавил специалист.

Психотерапевт Виктор Нурдаев ранее рассказал— чтобы побороть бессонницу, следует заранее готовиться ко сну. По его словам, за четыре часа до отхода ко сну важно сделать упражнения с кардионагрузкой, а за два часа — перестать использовать гаджеты, а также создать ассоциируемую с отдыхом зону. Он также уточнил, что если проблемы со сном продолжаются больше четырех недель, это может стать поводом обратиться к психологу или психотерапевту.