Врач рассказал, кому опасно пользоваться электрическими одеялами Врач Лев Авербах: электроодеяла нежелательно использовать при воспалениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Локальные обогреватели вроде электроодеял, карманных грелок или стелек с подогревом в целом не опасны для здоровья, рассказал в беседе с NEWS.ru врач и популяризатор доказательной медицины Лев Авербах. При этом, по его словам, исключение составляют люди с различными воспалительными процессами.

Такие приборы в принципе не опасны, если у человека нет каких-либо воспалений — абсцесса, парапроктита и других, которые нагревать нельзя. То есть при воспалительных процессах такие обогреватели использовать не рекомендуется, — пояснил Авербах.

По его мнению, локальные обогреватели для рук или ног, а также электроодеяла должны соответствовать сертификатам безопасности, иметь гарантию от производителя. А приобретать их желательно не у случайных продавцов.

Это должны быть обогреватели хорошего качества и понятного производителя, который гарантирует, что его продукция, например, не ударит током. В этом смысле предпочтительнее устройства, которые работают от USB-зарядки, — добавил Авербах.

Ранее специалист одного из онлайн-гипермаркетов Максим Соколов заявил, что конвекторные обогреватели считаются одними из самых экономичных видов устройств для поддержания тепла в помещениях. По словам эксперта, такие конвекторы позволят сэкономить до 50% потребляемой энергии, к тому же они являются самыми безопасными.