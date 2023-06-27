Врач назвал бессмысленным прием пробиотиков при лечении антибиотиками Гастроэнтеролог Вялов: пробиотики при лечении антибиотиками необходимы очень малому числу пациентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование пробиотиков при лечении антибиотиками целесообразно лишь для небольшого количества пациентов в зависимости от сопутствующих заболеваний и особенностей инфекции, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов в подкасте NEWS.ru. Также, по его словам, значение имеет длительность назначенной терапии.

По реальным исследованиям и рекомендациям, пробиотики, если и необходимо пить, то людям, у которых длительность курса антибиотиков две недели и больше, когда используются только определенные антибиотики. Уж точно не все подряд. И когда у человека есть проблемы с иммунитетом — ослаблен или есть сопутствующие заболевания типа сахарного диабета, который способствует развитию инфекции. То есть только для ограниченных категорий людей, — поясняет Вялов.

При этом врач развеял миф, что лекарства против бактериальных инфекций вредят желудку. По его словам, желудок — это всего лишь «транзитный орган для антибиотиков». Из него действующее вещество попадает в организм и борется с болезнетворными бактериями — причиной болезни. Проблемы могут возникнуть с печенью и желчным пузырем, которые участвуют в процессе вывода антибиотика из организма.

Вялов отметил, что многие антибиотики могут обеднить микрофлору кишечника, но не все. Какие-то препараты этой группы вообще не влияют на микрофлору, а прием пробиотиков может увеличить объем выделяемой желудком жидкости. Так пациент может столкнуться с диареей, которой у него не было бы без этой «профилактики» побочек антибиотикотерапии.

Ранее терапевт Андрей Кондрахин предупреждал, что при прерывании курса антибиотиков существует риск перерастания инфекции в хроническую. Тогда человек может столкнуться с рецидивом заболевания в менее поддающемся лечению виде.