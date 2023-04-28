Стали известны опасные последствия прерывания курса антибиотиков Врач Кондрахин предупредил о перерастании инфекции в хроническую при прерывании курса антибиотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При прерывании курса антибиотиков существует риск перерастания инфекции в хроническую, предупредил врач-терапевт Андрей Кондрахин. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что болезнетворные микробы продолжат размножаться. По его словам, из-за этого болезнь может начаться с новой силой.

Слишком короткий курс приема антибиотиков приведет к тому, что болезнетворные микроорганизмы опять начнут размножаться, а инфекция, от которой человек лечился, вернется с новой силой. Более того, она может быстро перейти в хроническую. Хроническую инфекцию вылечить практически невозможно, — пояснил специалист.

По словам терапевта, антибиотики при прерывании лечения не успеют подействовать должным образом. Кроме того, болезнетворные микроорганизмы могут привыкнуть к препарату, который на них воздействовал. В связи с этим появляется устойчивость к антибиотикам. Врач пояснил, что в таком случае повторное применение лекарства может не сработать и придется подбирать другой препарат.

Врач Сергей Алендеев ранее предупредил о смертельной опасности сочетания снотворного и алкоголя. По его словам, об этом запрете чаще вспоминают, поскольку такое сочетание веществ в организме способно привести к летальному исходу, однако для организма опасно сочетание алкоголя с любыми лекарствами.