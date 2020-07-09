Врач детского центра признан виновным в изнасилованиях пациенток

Анестезиолог Армен Оганесян приговорен Ленинским районным судом Санкт-Петербурга к десяти годам колонии за изнасилование прооперированных пациенток.
Как
Отмечается, что кроме срока в колонии суд назначил ему ещё один год ограничения свободы, в течение которого он не сможет покидать свой муниципальный округ. Кроме того после отбытия наказания Оганесяну запрещено в течение шести лет заниматься врачебной деятельностью. При этом с него взысканы две компенсации морального вреда по 70 000 рублей.
Как писал NEWS.ru, главврач клиники, где происходили преступные эпизоды, заявила, что руководство больницы само обратилось в правоохранительные органы.
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