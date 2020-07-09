Врач детского центра признан виновным в изнасилованиях пациенток

https://static.news.ru/photo/dad36a28-c1e3-11ea-9526-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анестезиолог Армен Оганесян приговорен Ленинским районным судом Санкт-Петербурга к десяти годам колонии за изнасилование прооперированных пациенток.

Как сообщает «Интерфакс», врач признан виновным по шести эпизодам изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Оганесян насиловал пациенток в городском консультативно-диагностическом центре «Ювента», пока те находились под общим наркозом после операции. Среди потерпевших были несовершеннолетние.

Отмечается, что кроме срока в колонии суд назначил ему ещё один год ограничения свободы, в течение которого он не сможет покидать свой муниципальный округ. Кроме того после отбытия наказания Оганесяну запрещено в течение шести лет заниматься врачебной деятельностью. При этом с него взысканы две компенсации морального вреда по 70 000 рублей.

Как писал NEWS.ru, главврач клиники, где происходили преступные эпизоды, заявила, что руководство больницы само обратилось в правоохранительные органы.