Врач дала простые советы по укреплению иммунитета осенью Терапевт Ярцева: правильный режим сна и одежда по погоде поддержат иммунитет осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью для поддержания иммунитета крайне важно соблюдать режим сна, правильно питаться, одеваться по погоде и постараться больше времени проводить на свежем воздухе, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-иммунолог Ирина Ярцева. Она посоветовала начинать готовиться ко сну в темное время суток, ложиться спать в 21:00, а также носить многослойную одежду или термобелье.

Иммунная система человека адаптируется под окружающие изменения. Светит солнце, кажется, что тепло, но нужно смотреть на погодные условия. Можно надевать многослойную одежду, чтобы в любой момент адаптироваться к погоде. Хорошо надевать термобелье, чтобы не потеть и тем самым не переохлаждаться. Важно соблюдать режим сна, иммунная система восстанавливается во время сна. Очень важно соблюдать баланс, — сказала Ярцева.

Врач отметила, что для поддержания эффективности и работоспособности помогут регулярные физические нагрузки, а именно активная ходьба и кардионагрузки. По словам Ярцевой, важно уметь заботиться о себе и только в этом случае иммунная система ответит взаимностью и будет на страже борьбы с вирусами и инфекциями.

Ранее терапевт при Минздраве Надежда Логина заявила, что лечение обычной простуды антибиотиками оказывает негативное действие на иммунитет. Она рассказала, что если болезнь не выражается сильными симптомами, то можно ограничиться местной терапией. Логина подчеркнула: если горло болит продолжительное время, то стоит обратиться к врачу и лечиться по его указаниям. Игнорировать слабость и боли в суставах тоже не стоит, это может быть признаком, что иммунитет активно защищается, если долго не лечить болезнь.