Возможность заочно переосвидетельствовать инвалидность планируют продлить

https://static.news.ru/photo/409e784e-02de-11eb-baa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруда планирует продлить введённый из-за коронавируса заочный порядок переосвидетельствования инвалидности до 1 марта 2021 года в связи с пандемией коронавируса, сообщили в ведомстве.

Это следует из ответа министерства на запрос члена комитета Госдумы по охране здоровья Бориса Менделевича. Ранее депутат сообщил, что к нему поступает множество обращений по поводу возможности продления срока постановления правительства «О временном порядке признания лица инвалидом», действующего до 1 октября, передаёт РИА Новости.

Проектом постановления предусматривается внесение изменений <...> в части продления сроков действия временных порядков до 1 марта 2021 года, — говорится в подписанном замглавы Минтруда Алексеем Вовченко ответе.

Кроме того, в проект постановления будет включена возможность очного обжалования решений бюро медико-социальной экспертизы в вышестоящем главном бюро. На данный момент документ проходит согласование федеральными органами исполнительной власти, Фондом социального страхования Российской Федерации и Пенсионным фондом Российской Федерации. После завершения процедуры проект внесут в правительство.

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