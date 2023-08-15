Вожатая оскорбила детей из РФ в лагере Крыма: детали и реакция Бастрыкина

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело против сотрудницы крымского лагеря «Мультфильм», которую подозревают в оскорблении детей из Шебекино, сообщается в Telegram-канале ведомства. Что известно об инциденте и как на него отреагировали власти?

Что случилось с детьми из Шебекино в лагере Крыма

11 августа в Сети появились видеозаписи, на которых вожатая лагеря оскорбляла детей, приехавших отдохнуть в Крым из находящегося под обстрелами ВСУ города Шебекино.

«Мерзкие русские дети. Я их ненавижу», — говорила девушка на одном из видео и имитировала удар кулаком.

Затем вожатая попросила прощения за сказанные слова и заявила, что «не понимала, что говорила». По словам девушки, в момент записи роликов она находилась «на пике нервного срыва». Вожатая добавила, что вела блог для себя и друзей, не предполагая делать его публичным.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В. Н. возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о первоначально установленных обстоятельствах.

Что говорят о вожатой дети

Дети, которые находились во время инцидента в лагере, заявили, что вожатая «всегда была доброй и умела признавать свои ошибки», сообщает «Подъем».

«Она очень добрая, а то, что вылилось в интернет, — это обычная провокация. В одном из Telegram-каналов ее вообще выставили так, что она против русских, хотя у нее в вожатской висит флаг России. Ее Telegram — это чисто личная жизнь, и она там все время шутит», — рассказали воспитанники отряда.

Они предположили, что съемки были шуткой, а люди восприняли ее слова всерьез. По словам несовершеннолетних, запись — единичный случай оскорбления. В учреждении также сообщили, что жалоб от родителей на вожатую не поступало.

Как отреагировали власти на инцидент в Крыму

После того как информация о ролике появилась в СМИ, заместитель губернатора Белгородской области — министр образования региона Андрей Милехин сообщил, что вожатую отстранили от работы.

«Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекино, днем уже отстранили от работы. В настоящее время компетентные органы уже проводят расследование», — написал он в своем Telegram-канале.

Милехин обратил внимание, что в лагерь к детям приезжали врачи, психологи и руководитель санатория «Бригантины Белогорья», расположенного в Евпатории. Также он пообещал встретиться с родителями детей, которые могли пострадать из-за вожатой.

В Министерстве образования Крыма заявили, что ранее в адрес девушки никаких замечаний и жалоб не поступало и она была принята на работу в соответствии с действующим трудовым законодательством.

«За истекший период трудовой деятельности жалоб от детей и родителей в адрес Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым не поступало. На данный момент, по информации руководства лагеря, Сухомлин М. отстранена от обязанностей вожатой. Проводится проверка по указанным фактам. Информация передана в соответствующие ведомства», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

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