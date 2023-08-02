«Это была игра»: дети заступились за физрука, связавшего мальчика Девочка из детского лагеря на Камчатке вступилась за связавшего мальчика физрука

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На Камчатке дети расстроились после увольнения инструктора по физкультуре, который связал мальчика в детском лагере «Металлист», рассказала одна из школьниц, числящаяся в том же отряде. В беседе с «Газетой.Ru» девочка уточнила, что никто не бил подростка, все происходило в рамках игры. Причиной произошедшего она назвала поведение самого пострадавшего мальчика.

Могу с полной уверенностью в своих словах сказать, что физрук мальчика не бил, это была игра. Игрались так все, непонятно, почему сейчас мальчик так это воспринял и испугался. Причину такого действия назвать очень легко: довел до белого каления. К физруку лично я и большая часть отряда относились очень хорошо, — пояснила школьница.

Она также подчеркнула, что пострадавший подросток часто нарушал дисциплину, обзывал других детей, задирал вожатых и педагогов дополнительного образования. Школьница отметила, что мальчик мог отказываться выйти из комнаты и задерживал всех во время построения. Девочка подчеркнула, что пострадавшего часто вызывали на беседы к главному вожатому, но результатов это не приносило.

Ранее стало известно, что инструктор по физической подготовке и группа вожатых избили мальчика в детском лагере «Металлист». Как утверждает мать пострадавшего ребенка, удары наносились по голове. После избиения вожатые попытались отобрать у детей смартфоны, чтобы удалить все доказательства.