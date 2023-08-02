Инструктор по физкультуре связал и избил мальчика в детском лагере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инструктор по физической подготовке и группа вожатых избили мальчика в детском лагере «Металлист», расположенном на Камчатке, сообщает Telegram-канал Readovka. Как утверждает мать пострадавшего ребенка, удары наносились по голове. После избиения вожатые попытались отобрать у детей смартфоны, чтобы удалить все доказательства преступления, однако одна копия видео осталась.

На кадрах, опубликованных каналом, можно увидеть связанного ребенка, лежащего на кровати. Мужчина, стоявший рядом с ним, ударил его по голове со словами «Мама не поможет». Автор видео выключил запись, после того как его заметили.

Родители детей, также отдыхавших в лагере «Металлист», ранее уже жаловались на работу местного персонала. Они отмечали, что молодые люди ведут себя грубо и «творят что хотят». Несколько лет назад в лагере был зафиксирован случай кражи мобильного телефона из тумбочки одного из детей.

Отмечается, что инструктора по физкультуре уже уволили за нарушение трудовой дисциплины. Он пояснил, что связал ребенка ради шутки, однако видеозапись свидетельствует о том, что сам ребенок был напуган. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Как сообщалось ранее, на Алтае приостановили работу детского лагеря «Горный Орленок» после случая массового отравления детей. Предполагается, что они заразились острой кишечной инфекцией.