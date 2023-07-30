На Алтае приостановили работу детского лагеря, в котором отравились дети Роспотребнадзор приостановил работу лагеря «Горный орленок» на Алтае из-за отравлений

Фото: СК РФ

Роспотребнадзор приостановил деятельность лагеря «Горный орленок» в Республике Алтай, сообщается в Telegram-канале организации. Уточняется, что причиной этого стало массовое заболевание детей острой кишечной инфекцией.

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай приостановлена деятельность ДОЛ «Горный Орленок» по причине групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией детей в учреждении, — говорится в сообщении организации.

Роспотребнадзор отметил, что в лагере выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Причина возникновения очага инфекции пока неизвестна.

Ранее стало известно, что в оздоровительном лагере «Горный орленок», расположенном в Шебалинском районе Республики Алтай, отравились 67 детей. Больным была оказана медицинская помощь, их состояние удовлетворительное. По результатам следственной проверки возбуждено уголовное дело. Всего в лагере отдыхают 354 ребенка.

До этого сообщалось, что в Красногорске на предприятии производителя пищевых добавок «Союзснаб» произошло массовое отравление. Отмечалось, что 37 человек почувствовали недомогание после приема пищи. По предварительным данным, большинство из них были госпитализированы.