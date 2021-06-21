Вожатая зарезала коллегу в подмосковном лагере

В Подмосковье в лагере с круглосуточным проживанием детей убита вожатая. В совершении преступления подозревают её коллегу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Полиции об инциденте стало известно в ночь на 22 июня. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время работают на месте происшествия.

По предварительной версии, 23-летняя старшая вожатая нанесла удар ножом в сердце своей 20-летней коллеге. От полученного ранения та скончалась на месте.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудника Росгвардии заподозрили в умышленном убийстве жены. По данным СМИ, силовик переоделся рабочим и закрыл лицо респиратором, чтобы пройти в мини-отель, где потерпевшая работала администратором. Он плеснул в лицо женщине краской, а затем нанёс свыше 20 ударов ножом.

За месяц до преступления супруги развелись из-за частых командировок мужчины и его подозрений в том, что жена может ему изменять.