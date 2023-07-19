Работников лагеря на Урале обвинили в подглядывании за детьми в душе Ural Mash: дети пожаловались на издевательства воспитателей лагеря в Свердловской области

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Telegram-канал Ural Mash сообщает, что дети пожаловались на воспитателей в оздоровительном лагере «Медная горка» в Свердловской области. По информации канала, работники учреждения всячески издевались над воспитанниками, избивали их и подглядывали за ними в душе.

Канал отмечает, что дети решились на откровения только после отъезда из лагеря. По данным Ural Mash, они рассказали, что были вынуждены спать на грязном постельном белье, а в комнатах царила антисанитария.

Как пишет Telegram-канал, девочку, которая поранила руку, три дня не пускали в медпункт. Ural Mash отмечает, что воспитатели запрещали детям жаловаться родителям, могли забрать у подопечных телефоны и разбить их. По сообщению канала, у несовершеннолетних не было возможности уединиться — вожатый ходил с ними даже в душ и туалет.

По данным Ural Mash, в администрации лагеря назвали слова детей клеветой. При этом родители обратились в местный департамент образования. Происходящим также заинтересовалась прокуратура.

Ранее в Нижнем Новгороде суд приговорил воспитателя-педофила к 13 годам колонии строгого режима. Как установило следствие, мужчина на протяжении нескольких лет домогался детей во время тихого часа. Он был задержан в октябре 2021-го.