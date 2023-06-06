Родителям объяснили, как реагировать на просьбы ребенка забрать из лагеря Психолог Лейкина посоветовала дать ребенку время привыкнуть после отправления в лагерь

Фото: Саша Легкий/Global Look Press

Родителям нужно дать ребенку время привыкнуть после того, как его отправили в лагерь, предупредила детский психолог Яна Лейкина. Она рассказала «Радио 1», что обычно адаптация занимает около недели. Если же ситуация не меняется, то нельзя не реагировать на просьбы ребенка забрать его или на жалобы.

Есть время, в течение которого ребенок адаптируется к новой обстановке, как правило, это неделя. Если спустя неделю ничего не меняется, значит что-то происходит не то. <...> Если ребенок регулярно плачет, то надо поехать и посмотреть, что происходит на месте. Нельзя отмахиваться от жалоб ребенка, нужно быть с ним в контакте, — посоветовала специалист.

По словам психолога, нужно заранее обсудить с ребенком, что к любому коллективу нужно привыкнуть. Она предупредила, что в лагерях часто возникает конкуренция, поэтому родителям важно объяснить, какие способы коммуникации являются приемлемыми. Так, ребенок не должен первым вступать в драки или конфликты, но также ему не следует замалчивать свои обиды, чтобы не стать жертвой буллинга.

Лейкина порекомендовала заранее собрать рекомендации о лагере, причем не только от взрослых, но и от детей. После того, как родители привезли ребенка, не стоит сразу уезжать. Можно пообщаться с вожатыми или директором, изучить обстановку, поговорить с другими ребятами, которые уже находятся там. Родители должны понимать, что их ребенок оказался в благоприятной обстановке.

Кроме того, вожатых важно сразу предупредить об особенностях питания или поведения. Психолог добавила, что желание уехать может возникнуть у ребенка из-за скуки или наличия большого количества свободного времени.

Родителям ранее посоветовали заранее приобретать детские путевки в лагерь, чтобы получить скидку. Для оформления нужно подготовить пакет документов: копию паспорта одного из родителей, свидетельство о рождении и страховой полис ребенка, медицинскую справку и справку по форме № 291 о контактах с инфицированными лицами.