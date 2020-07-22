ВОЗ заявила о малой вероятности применения вакцины от COVID-19 до 2021 года

https://static.news.ru/photo/36ed49e4-cc4a-11ea-9095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о низкой вероятности применения вакцины от коронавируса в массовых масштабах до 2021 года.

Если реально смотреть на ситуацию, то прежде, чем начнется вакцинация людей, наступит первая половина следующего года, — цитирует «Интерфакс» главу программы по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

Однако исследователи уже достигли серьёзных успехов в разработке вакцины против заболевания. Недавно американский президент заявил, что в США начались финальные испытания препаратов. По его словам, в ближайшее время будут завершены испытания ещё четырёх.

В скором времени клинические испытания разработанной Оксфордским университетом вакцины от коронавируса начнутся в Индии. Их будет проводить индийская компания — производитель вакцин Serum Institute.

Ранее NEWS.ru писал, что российский Минздрав готовится к выпуску вакцины от COVID-19 при соблюдении определённых условий.