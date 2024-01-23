Восстановлена хронология событий с котом Твиксом перед высадкой из поезда ФПК восстановила хронологию событий с котом Твиксом по камерам наблюдения

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Федеральная пассажирская компания восстановила хронологию событий с котом Твиксом, которого выбросили на мороз на станции в Кирове, сообщил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов во время круглого стола в Государственной думе по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом. По его словам, это удалось сделать благодаря установленным в вагоне камерам наблюдения, передает корреспондент NEWS.ru.

Вагон оборудован системами видеонаблюдения. Мы собрали картинку. Понятно, что происходило. Видно, что за несколько минут до прибытия поезда в Киров хозяин с переноской прошел в санитарную комнату в противоположную от проводника сторону вагона. Вернулся, поставил на место под полку и так же, как все пассажиры, во время стоянки в Кирове выходил на перрон, — сообщил Пястолов.

Когда хозяин вернулся в вагон, кот выбрался из переноски. При этом действия пассажира и Твикса были практически синхронизированы и произошли с разницей в несколько секунд. Позднее проводник уже с котом в руках несколько раз проходил мимо хозяина животного, однако он не идентифицировал питомца и никто не откликнулся. Известно, что о пропаже Твикса проводнику сообщили спустя семь часов после отбытия поезда со станции.

Во время круглого стола глава ФПК также сообщил, что теперь информация о животном с пассажирским билетом РЖД будет отображаться в мобильном устройстве проводника. В настоящее время компания корректирует работу программного обеспечения. Благодаря обновлениям проводник сможет четко понимать, что за животное едет в его вагоне.