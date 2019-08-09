https://static.news.ru/photo/f5cbeec6-bb46-11e9-9796-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Verch/flickr.com

Восьмилетний Владислав Черепанов из Советска установил новый мировой рекорд по жиму штанги лёжа в лагере «Артек». За 25 минут он поднял снаряд весом 10 килограммов 701 раз.

…ни одного ребёнка на свете нет, который бы в одном подходе поднял столько килограммов. Рекорд зафиксировала судейская коллегия, согласованная с Книгой рекордов Гиннесса, — передаёт слова тренера детско-юношеского центра Октябрьского района Кирова Владимира Решетникова ТАСС.

Мальчик учится во втором классе школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он вынужден перемещаться на инвалидной коляске.

Как ранее писал News.ru, шестилетний житель Чечни Рахим Куриев установил два новых всероссийских рекорда в отжиманиях от пола. Мальчик за два часа отжался 4183 раза, что стало самым большим подобным показателем среди детей мужского пола возраста шести лет.