Восемь улиц Москвы станут двусторонними из-за парада Победы

https://static.news.ru/photo/7ccb12c6-b498-11ea-b3dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за проведения парада Победы 24 июня восемь улиц в центре Москвы временно станут двусторонними. Речь идёт о 3-й улице Ямского Поля, Дегтярном, Спиридоньевском, Никитском, Рахмановском и Старопименовском переулках. А также улицах Малая Бронная и Петровка.

Об этом сообщает пресс-служба центра организации дорожного движения. Отмечается, что на всех этих улицах будут временно ликвидированы парковки. Изменения будут действовать с 00.01 до 23.59 24 июня.

Большинство мероприятий Дня Победы не состоялись 9 мая из-за эпидемии коронавируса. Основные торжества, включая парад на Красной площади, перенесли на 24 июня. Лидеры 12 стран уже подтвердили готовность приехать в Москву для участия в праздничных мероприятиях. На днях немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что представители Германии не посетят парад Победы в Москве. А президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на парад вообще не прислали. По словам Дмитрия Пескова, акцент делался на приглашение лидеров стран СНГ, а де-факто Украина не является государством Содружества, писал NEWS.ru.