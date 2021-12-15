Воровской декрет: пытки грозят совершить переворот в тюремных укладах

В местах лишения свободы стала циркулировать необычная для криминального сообщества бумага. Подписанное некоей «массой воров» сообщение, в блатном мире именуемое «прогоном», призывает не понижать в статусе тех заключённых, кого насиловали тюремные активисты в учреждениях ФСИН. Свидетельства о целых конвейерах сексуализированных пыток с помощью посторонних предметов вроде древок от швабр или кипятильников правозащитники из независимого комитета Gulagu.net предавали огласке из целого ряда российских регионов. Гомофобные традиции в тюремной среде России действуют более века, но ими стали активно пользоваться не только носители блатной культуры, но и администрации СИЗО и колоний, чтобы решать свои текущие бюрократические задачи. Появление же революционного «воровского декрета» грозит ломкой десятилетиями устоявшихся арестантских «скреп».

«Можно только сочувствовать»

Фотокопия «прогона» появилась в разных соцсетях несколько дней назад. В составленном от имени «массы воров» рукописном документе говорится, что люди, которых в результате пыток «насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются униженными». Они могут оставаться в «в массе» заключённых. Таки образом, это воззвание накладывает табу на «автоматический» перевод жертв изнасилований, совершённых в результате пыток, в разряд самой непривилегированной группы неформальной, но существовавшей как минимум с начала XX века тюремной иерархии.

Мы, воры, не говорим вам есть и пить с одной посуды, но и отверженными их делать не надо <...> Унижать и глумиться над ними — это не людское, ибо по-человечески им можно только сочувствовать, — говорится в обращении.

Его составители призывают относиться к заключённым, прошедшим через пытки изнасилованием, «с пониманием и сочувствием, ибо каждый может попасть в эту ситуацию».

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

О том, что эта бумага циркулирует по местам лишения свободы NEWS.ru подтвердили основатель независимого комитета против коррупции и пыток Gulagu.net Владимир Осечкин, а также журналистка и член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачёва.

В тюремной системе России произошли необратимые позитивные изменения — по тюрьмам, колониям и СИЗО в России распространяется бумага, в которой чёрным по белому дословно говорится о том, что никто не должен и не имеет права унижать мучеников, пострадавших от пыток...Что бы все эти оперативники и их негласные агенты — «капо»-разработчики — ни творили в отношении человека, никто и ни при каких обстоятельствах не сможет перевести его в самую низкую категорию в среде заключённых, никто не сможет унизить его. По сути, это революция в тюремной системе. Владимир Осечкин основатель правозащитного проекта Gulagu.net основатель правозащитного проекта Gulagu.net

По словам Евы Меркачёвой, эту бумагу ей «переслали люди, которые очень хорошо знакомы с криминальным миром». Журналистка и правозащитница не исключает, что у данного «прогона» есть «большой охват» по колониям и тюрьмам. Тем более, что в нынешних условиях ознакомить людей за решёткой с содержимым рукописи можно через адвокатов, либо благодаря мобильным телефонам, нелегальный доступ к которым есть у многих заключённых.

Судя по смыслу этой бумаги, она означает, что не нужно относиться уничижающе к тем осуждённым, которые подверглись пыткам и были изнасилованы. Про эту проблему нам говорили раньше те люди, которые стали жертвами подобного насилия. Ведь почему пытки снимали на видео? Видеорегистрация изнасилований нужна администрации и активистам для того, чтобы потом шантажировать показом ролика, после чего человек становится «опущенным» и остаток срока проведёт в жутких условиях. В результате жертвы пыток были готовы идти на сделку со следствием или давать деньги, а если они этого не делали, видео показывали другим осуждённым. И даже понимая, что с человеком совершили такое насилие, арестанты такого человека сторонились. Если мы говорим про блатную культуру и воровские понятия, то они очень распространены. Ева Меркачёва журналистка, член СПЧ и ОНК Москвы журналистка, член СПЧ и ОНК Москвы

В качестве примера она напомнила, как во время посещения одного из СИЗО правозащитники пообщались с пожилым мужчиной, к которому руководство учреждения подселило представителя низшей тюремной касты, с которым он поел из одной тарелки, оказавшись в «низшей касте» из-за этого. Этот мужчина, как вспоминает Меркачёва, сам себе постелил матрац на пол в углу камеры и на вопросы, зачем он это сделал, отвечал, что «знает своё место».

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В тюремной больнице Кировской области на одного из заключённых, которого сокамерник пытался облить мочой, оперативник учреждения составил «справку», в которой написал, что теперь этот человек относится к «касте униженных».

Эта бумага пошла в колонию, куда его должны были этапировать. В итоге он там не смог попасть в отряд и ночевал на улице. Это просто дикость! А ещё он рассказывал, что после того, как эта справка была подготовлена, сотрудник учреждения зачитал ему лекцию о мужеложстве. Это всё говорит о том, что [администрации некоторых учреждений ФСИН] используют эти криминальные понятия и издеваются, пытаясь таким образом управлять некоторыми осуждёнными. Всё это идёт не от криминала, а от администраций отдельных учреждений, — констатирует Меркачёва.

Таким образом, по словам члена СПЧ, «можно расправляться с теми, кто пишет много жалоб, в том числе в ЕСПЧ», а также мстить за отказы подписывать явки с повинной, получить которую от того или иного арестанта попросило администрацию следствие.

Итог переговоров

По данным издания Baza, обращение якобы создали на сходке криминальных лидеров с участием вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой. Однако, специалист по истории криминального мира Олег Иванец сомневается в подлинности «воровского прогона». Такие документы, по его словам, являются руководством к действию для криминального мира, но в этом случае таковым обращение станет, если его подлинность подтвердят «не какие-то чиновники или общественники, а именно воры». А есть две проблемы.

Первая проблема — в воровском мире, который сейчас разобщён и во многом принял гротескный вид, есть две группы, которые между собой находятся в состоянии лютой ненависти. Так от кого же этот «прогон»? Наличие совместного «заявления» абсурдно. От слова «совсем». И вот тут возникает вторая проблема — в «прогонах» всегда, по крайней мере, раньше было так, в заключительной части пишется: «С жиганским приветом к вам...» и далее перечисление самих воров. С конкретным указанием воров, подписавших прогон... Где это здесь? По крайней мере, в выставленном в «Базе» «прогоне» этого нет... Отсюда и непонятность действий сторонников [воров в законе Тариэла] Ониани или Деда Хасана. Все просто в недоумении будут. На данный момент у меня эта писулька вызывает скепсис — от кого она? <...> Считаю, что если вышеозначенный «прогон» окажется настоящим, то это согласовано с властью. И тогда он пойдёт в массы. Если он окажется настоящим, но не согласован с властью, то через какое-то время мы про него забудем, и он исчезнет. Но лично у меня вообще вызывает большой скепсис его «легитимность». Уж больно он «либерален» для консервативного криминалитета. Олег Иванец блогер, специалист по истории криминального мира блогер, специалист по истории криминального мира

Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Говоря о воровских понятиях и блатной культуре, собеседник NEWS.ru отметил, что они «уже не те, что в эпоху СССР». И это вполне ожидаемо в силу изменения криминалитета за последние десятилетия. Иванец пояснил, что понятия — это догма, выработанная криминальным миром, а своего рода «итоговый кодекс» переговоров с властью: «Мы вам разрешаем то и то, а в ответ ждём от вас того и того...» Потому понятия и блатная культура всецело зависят от времени и «итогов переговоров».

Красное и чёрное

Так называемая блатная культура окончательно оформилась к началу 1930-х годов и продолжает существовать по сей день, подразумевая существование в местах лишения свободы разных иерархий. Самой привилегированной является «вор в законе», а на дне находятся так называемые опущенные — гомосексуалы, либо мужчины, которые были изнасилованы. По тюремным понятиям они могут выполнять самую грязную работу, вроде уборки территорий или чистки туалетов, пользоваться отдельной посудой, питаться и жить отдельно от основной массы заключённых, а если содержатся с ними в одной камере, то спать могут на полу.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Тюремные касты существовали задолго до появления «воров в законе», о чём можно судить по автобиографической книге русского революционера и литератора Александра Воронского «За живой и мёртвой водой». В ней он описывает, как в самом начале XX века, будучи арестованным по политическим мотивам, сидел в знаменитом Владимирском централе, где некоторые заключенные «торговали собой», получая в качестве оплаты не только деньги, но и махорку, чай, сахар. К ним относились «с гадливым презрением».

В виде низшей касты блатным миром опущенные оформились в 1940-1950-е годы как результат стремления рецидивистов удержать своё господствующее положение в тюремной иерархии, а также попыток администрации лагерей установить свои порядки в ходе так называемой «сучьей войны» между ворами в законе и уголовниками, допускающими сотрудничество с властями.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Несмотря на декларируемую блатным миром радикальную гомофобию, сами «авторитеты» (или активисты в учреждениях, где внутренний распорядок контролирует администрация) могут прибегать к гомосексуальному половому акту для поддержания внутритюремной иерархии: неугодного заключённого «опускают», чтобы закрепить социальные роли «паханов» и «петухов», пишут исследователи. Наиболее широкое распространение мужеложства в местах лишения свободы и увеличение количества «опущенных» имело место в 1980-е годы. Как отмечают Данил Корецкий и Вадим Тулегенов в книге «Криминальная субкультура и её криминологическое значение», это происходило на фоне прекращения использования труда заключённых на хозработах не в колониях, а в сторонних организациях, что лишило возможности пользоваться услугами секс-работниц и заводить знакомства с сотрудницами, работающими на близлежащих стройках.

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Как рассказывал NEWS.ru Владимир Осечкин, в последнее время в большинстве СИЗО и колоний России выстроена схема управления спецконтингентом под говорящим названием «галоша». Если раньше учреждения ФСИН делились на так называемые «чёрные» и «красные». В условно «чёрных» реальная власть над заключёнными и сотрудниками была у воров в законе, в «красных» — у оперативников и активистов из секций дисциплины и порядка. Теперь же, по словам правозащитника, в местах лишения свободы установлены «воровские понятия» и соответствующая иерархия, но на позициях «смотрящих» и «положенцев» оперативники при помощи их агентуры назначают управляемых людей.

Судя по разоблачениям Gulagu.net, к изнасилованиям заключённых в ряде учреждений ФСИН причастны так называемые активисты-разработчики, сотрудничающие с администрациями. В частности огласке были преданы случаи пыток в саратовской ОТБ-1, иркутском СИЗО-1 и других местах лишения свободы. Вывезенные бывшим заключённымм Сергеем Савельевым из России, а затем обнародованные видеосвидетельства пыток в Саратове привели к уголовным делам против сотрудников тюремного ведомства, а также увольнению главы ФСИН Александра Калашникова, который по официальной версии ушёл в отставку по собственному желанию.

Накануне стало известно, что из России вывезли очередной видеоархив на 200 гигабайт с пытками заключённых. Речь идёт о видеозаписях из пенитенциарных заведений Красноярска, Забайкалья и Приморского края.