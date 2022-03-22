«Вопрос в том, под каким соусом продавать индийское кино россиянам»

Отечественные кинопрокатчики планируют показывать больше фильмов произведённых в Индии и Южной Корее, чтобы компенсировать уход с российского рынка западного кино после начала операции на Украине. Исполняющий обязанности главного редактора журнала «Искусство кино», историк Станислав Дединский в интервью NEWS.ru рассказал о кинематографе этих стран, почему он гораздо разнообразнее чем это обычно принято считать, и какие ещё страны могут обогатить российский кинопрокат.

— В российских кинотеатрах вместо отменённых американских фильмов будут показывать кино из Индии и Южной Кореи. Что это за кинорынки, и почему эти фильмы раньше не показывали у нас?

— Подождите. Как же «раньше не показывали»? Индийское кино было одним из самых популярных в Советском Союзе. Россия, тогда ещё в составе СССР, была одним из главных рынков для экспорта индийского кино. У нас с Индией был договор о дружбе и сотрудничестве ещё в давние времена, поэтому поток их фильмов сюда шёл большой, стоит хотя бы вспомнить, такой классический пример, как «Зита и Гита». В этом смысле ситуация не новая, может быть имеет смысл говорить о реванше индийского кино в России, если он действительно будет. Всё же в последние годы люди отвыкли от него. Однако, возможно, смена контекста тоже будет полезна, почему нет?

Другой вопрос — на кого это будет рассчитано? Хорошо помнят индийское кино люди постарше, а молодёжь, конечно, современное индийское кино сейчас мало знает. С другой стороны в Индии снимается много фильмов для внутреннего пользования и зачастую они ничем не хуже западных с точки зрения продакшена. Смогли бы они конкурировать на равных с американскими фильмами, если бы те остались в прокате — это уже отдельный большой вопрос. Правда сейчас индийское кино может нанести ущерб уже российской продукции. Так или иначе, но вопрос в том, как продавать индийское кино россиянам, под каким соусом его подавать.

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— А что насчёт корейского кинематографа?

— Что касается Южной Кореи, то все недавно смотрели сериал «Игра в Кальмара». Все его обсуждали, он занимал первые места по просмотрам и в России и в мире. В той или иной нише южнокорейское кино существует в России довольно давно. Сейчас, видимо, оно расширит свою аудиторию в нашей стране. Вообще, южнокорейское кино — одно из самых интересных. Корейские режиссёры уже давно входят в перечень тех, которых надо киноманам, кинокритикам и киноведам знать, за которыми надо следить. В Северной Кореи всё совсем по-другому, там странная ситуация и кинорынка, как такового нет. Однако кино Южной Кореи переживает расцвет и я буду только рад, если его в России теперь будет больше. Собственно, у нас хорошо смотрели фильм «Паразиты», который получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, а премьера была на фестивале «Зеркало» имени Андрея Тарковского. Южнокорейское кино давно уже здесь. Может быть, какие-то зрители его не замечали, потому что его заслоняли фильмы «Марвел».

— Обычно говорили, что южнокорейское кино широкого проката — это ужасы и триллеры. Это уже не так?

— Тут важно определится с тем, что такое ужасы. В последние годы есть тенденция размывания жанра, когда нет чистого фильма ужасов или, например, вестерна. В вестерне может присутствовать нуар или какие-то иные элементы разных жанров. Та или иная часть фильма заточена под определённую аудиторию. Девочки смотрят за любовной линией, мальчики — за экшеном, ну или наоборот, по разному бывает. В этом смысле фильмы Южной Кореи не исключение. Фильмы режиссёра Ким Ки Дука — во многом ужасы, но и одновременно — философская притча. Точно также, как и «Олдбой» вроде бы триллер, но и вместе с этим размышление о жизни. Вообще для азиатского кинематографа характерен широкий философский взгляд на проблему. Потом, наше представление о кинорынке той или иной страны формируется киноотборщиками, которые выбирают, что пускать в свой национальный прокат. Поэтому можно подумать, что французское кино — это только «мужчины и женщины», «Эммануэль» или «Фантомас». Конечно, это совсем не так, там есть совершенно разные фильмы.

Стоит вспомнить корейский фильм «Последний поезд Пусан» — это ещё одна версия фильма про зомби на южнокорейском материале. В России, к сожалению, несмотря на наличие хороших продакшенов не снимали заметных фильмов про зомби, хотя «Последний поезд Пусан» собрал тут кассу и говорили про него много. Опять-таки жанр этого фильма — это не только ужасы, но и триллер и драма и зомби — это только рамка, предлог, чтобы рассказать какие-то человеческие истории о потере, дружбе, любви. Нам интересно смотреть кино о людях, оказавшихся в экстремальных ситуациях. Когда правдоподобных героев помещают в фантастические обстоятельства. Поэтому же фильмы на космическую тему такие интересные.

Кадр из фильма «Последний поезд Пусан» kinopoisk.ru

— Есть ещё какие-то интересные кинорынки, которые обычно у нас было мало представлены, а сейчас у них может появится шанс?

— Если говорить про фестивальное кино, то в Россию поставляли самое разное кино, другое дело, то, что оно часто терялось. Проблема проката в последние годы в почти отсутствии практики многомесячного, многолетнего проката, когда ты мог пойти и посмотреть понравившийся фильм в любой момент. Такой феномен ушёл на второй план, фильмы из проката уходят быстро. Однако отвечая на ваш вопрос, можно сказать об исламских фильмах, возможно из Латинской Америки. Мы совсем мало знаем про кино Австралии, мы знаем режиссёра База Лурмана, который на самом деле голливудский режиссёр. Также, как мы знаем новозеландца Питера Джексона, который тоже на самом деле режиссёр Голливуда. В этом смысле этот регион для нас всё ещё неизведанное пространство. Если же говорить об Азии то, стоит вспомнить азиатскую анимацию, у которой много поклонников, как и у жанрового кино, но помимо этого в этой части света много стран и в каждой есть своё интересное кино. Может быть всем пойдёт на пользу такая смена фокуса, посмотрим. Хотелось бы, конечно, при этом, чтобы к нам вернулись все киностудии, и чтобы российский зритель был в равных условиях со зрителями из других стран. Я читал, что какой-то россиянин специально улетел в Узбекистан, чтобы посмотреть там нового «Бэтмена». К сожалению, не у всех есть подобные возможности.