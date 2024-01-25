Волонтеры рассказали, на чьи деньги Джигурда купил машины для бойцов СВО Волонтеры отрицают слова Джигурды о покупке машин для бойцов СВО за свой счет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Участники поездок Никиты Джигурды в Донбасс в интервью NEWS.ru отрицают покупку шоуменом гуманитарной помощи для фронта за его собственный счет. По словам волонтеров, транспорт приобретался на средства спонсоров, а гуманитарная помощь — на деньги местных благотворителей. Собеседники утверждают, что актер просто поехал с ними.

Машина УАЗ, «буханка». Мы покупали по адресу: Москва <...>, там типа стоянка — салон авто, — сказал волонтер.

По словам участника гуманитарных миссий в Донбасс Андрея (его контакты и запись интервью имеются в распоряжении редакции), Никита Джигурда неоднократно заявлял в социальных сетях о том, что он трижды доставлял гуманитарную помощь за свой счет военным в Донбасс. На самом деле, уверяет волонтер, ситуация обстояла иначе. По его информации, шоумена неоднократно звали в ДНР после начала СВО в 2022 году.

Джигурда, насколько мне известно, отказывался каждый раз: то ли боялся за свою жизнь, то ли имелась другая причина, — сказал Андрей.

Волонтер добавил, что актер согласился поехать в 2023 году, чтобы отвезти автомобиль для фронта. Он отметил, что в Донбассе в боевом подразделении Джигурда сообщил бойцам, что дарит им «за свой собственный счет купленное авто».

Андрей заявил, что история повторилась через несколько недель. Так же за спонсорские деньги купили УАЗ «Патриот». И, продолжил волонтер, так же при передаче автомобиля «Джигурда преподнес, будто и это авто он сам купил и теперь дарит бойцам».

По словам Андрея, в третий раз тоже УАЗ «Патриот» приобретался в отсутствие актера. При покупке присутствовали сам Андрей, помощник Джигурды Евгений Ильин и волонтер Сергей. На этот раз машина была куплена на деньги Сергея.

Сергей сам оплачивал, безналично, о чем существуют документы в виде чеков. В Донбасс мы поехали вчетвером — я, Евгений, Сергей, и присоединился Джигурда. На этот раз уже в присутствии Сергея Никита Борисович не смог приписать это авто к своим заслугам. Он сказал бойцам, что «вот Сергей купил, а мы вместе доставили», — отметил волонтер.

Ранее Джигурда на пресс-конференции в Москве заявил, что прекратил общение с балериной Анастасией Волочковой после того, как та прислала ему матерное сообщение. По его словам, артистка записала такие оскорбления, которые невозможно процитировать.