Володин поручил продолжить проверку наличия второго гражданства у депутатов

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции продолжить проверку по поводу возможного наличия у парламентариев двойного гражданства.

Поручение было отдано после ответа Центризбиркома РФ на соответствующий запрос. В ЦИК пояснили, что на момент регистрации в качестве кандидатов в депутаты ГД в комиссии сведений о наличии иностранного гражданства у них не имелось. После регистрации кандидатами их проверка на наличие второго гражданства или вида на жительство в компетенцию ЦИК не входит.

Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена, — цитирует Володина РИА Новости.

Он распорядился направить запросы относительно иностранного гражданства парламентариев в МИД, МВД, СВР и ФСБ.

Володин подчеркнул, что наличие у депутатов и чиновников РФ гражданства других стране недопустимо. Если эта информация подтвердится, в отношении них будут приняты законодательные меры.

Тема двойного гражданства депутатов была впервые затронута в ГД в апреле. Тогда Володин в ответ на реплику одного из парламентариев предложил проверить на наличие американского паспорта у депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Тот, в свою очередь заявил, что проверять нужно всю Думу.

Ранее NEWS.ru писал, что СКР проведёт проверку по факту публикаций о якобы наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной. В ведомстве заявили, что информация об этом не соответствует действительности.