Волочкова назвала Большой театр клубком целующихся змей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в интервью Алене Бердовой для YouTube-шоу «По гостиным» назвала балетное общество недобропорядочным и несправедливым. Она пояснила, что Большой театр является кубком целующихся змей.

В своих книгах «Плата за успех» и «История русской балерины» я уже писала, что Большой театр — это клубок целующихся змей, — отметила Волочкова.

Она пожаловалась, что в творческом мире в отношении нее совершали мерзопакостные поступки и хотели лишить сцены потому, что она как профессионал была и есть угроза для многих.

Я это понимаю и, может быть, той же самой благотворительностью отстаиваю свое право присутствовать на сцене. Ребята, не дождетесь! Буду танцевать долго, много, красиво и буду жить счастливой жизнью, — пообещала Волочкова.

Ранее в интервью на YouTube-шоу «Мятные сплетни» Волочкова заявила, что у нее есть только одна зависимость — от сцены и зрителей. Балерина пояснила, что алкоголя в ее жизни нет.

Высказывание Волочковой появилось после того, как юрист Екатерина Гордон публично обвинила ее во лжи и хвастовстве дорогим отдыхом на Мальдивах. Она назвала стыдобой попытки балерины выставить напоказ свое благосостояние, а также призвала ее бросить пить.