«У меня зависимость»: Волочкова поставила точку в слухах об алкоголизме Волочкова опровергла подозрения в пристрастии к алкоголю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в интервью на YouTube-шоу «Мятные сплетни» заявила, что не страдает от алкоголизма. Артистка подчеркнула, что ее единственной зависимостью является сцена и зрители.

Всем хочется узнать правду. Вот я когда говорю правду, легче сказать: «Она выпила лишний бокал просекко». А я его вообще не пью. Я не пью алкоголь вообще. У меня нет алкоголя в жизни и нет зависимости от алкоголя. У меня зависимость есть от пуант, от балетного зала, от сцены, от зрителей, от аплодисментов, от цветов и от детей. У меня есть зависимость от творчества, — сказала балерина.

Она также выразила мнение, что негативные сообщения о ее жизни пишут завистники. Волочкова посоветовала хейтерам заняться своей жизнью и не лезть в чужую.

Ранее российский юрист Екатерина Гордон публично уличила во лжи Анастасию Волочкову, хвастающуюся дорогим отдыхом на Мальдивах. По словам адвоката, артистка летает на курорт экономклассом, живет на дешевых виллах и возит с собой букеты роз из Москвы. Гордон назвала стыдобой попытки Волочковой выставлять напоказ свое благосостояние и оскорблять зрителей, а также призвала ее бросить пить. Гордон добавила, что артистка «спивается на глазах у всей страны».