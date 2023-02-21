Военный обозреватель объяснил теорию рукотворного землетрясения в Турции Военный обозреватель Суконкин: версии о применении тектонического оружия в Турции — конспирология

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Турция, Кахраманмараш: полностью разрушенный после землетрясений многоквартирный дом

Версия о рукотворной природе землетрясений в Турции — конспирология, помноженная на стресс на фоне масштабных разрушений и человеческого горя, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. Эксперт отметил, что тысячи толчков искусственным способом можно вызвать только в теории, что потребует огромного количества энергии. По его словам, существование тектонического оружия обсуждается только на уровне гипотез, как и его применение против республики.

Нужны нереальные силы, чтобы искусственным путем подвинуть тектонические плиты. В СССР пытались проводить ядерные подземные взрывы для нужд сельского хозяйства, закладывали заряды на глубину около 1000 метров, но эксперименты успехом не увенчались, по крайней мере официально. А тут весь мир трясет, тысячи подземных толчков. О тектоническом оружии много говорят, но на уровне гипотез, а его применение против Турции — конспирология, помноженная на стресс на фоне масштабных разрушений и человеческого горя, — подчеркнул Суконкин.

Он добавил, что природу землетрясения до конца не изучили и его практически невозможно заранее предсказать. Обозреватель отметил, что замеченные в публикуемых в Сети видеороликах вспышки в небе могли быть грозой и метеоритом.

Вспышками в небе может быть гроза, а падающим болидом — небольшой метеорит. Просто совпало, все события и явления друг на друга накладываются, и тут подключается конспирология на фоне стресса. Люди начинают искать объяснения произошедшему, — уверен Суконкин.

Вечером 20 февраля на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным AFAD, магнитуда двух толчков составила 6,4 и 5,8, они были зафиксированы с разницей в 17 минут. СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов были полностью разрушены.

Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии.

Ранее геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз заявил, что данное землетрясение не было афтершоком после разрушительного удара 6 февраля — оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. Он предупредил, что в дальнейшем стоит ожидать новых землетрясений подобной мощности.