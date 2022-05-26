Военный эксперт рассказал о возможности высадить десант РФ на побережье США

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что Россия задействовала на Украине лишь около 1% вооружённых сил, тогда как основная их часть продолжает нести боевое дежурство. По его словам, Россия готова к отражению военной агрессии глобального масштаба, в том числе со стороны США.

С началом эскалации с Америкой все флоты будут выведены в океанскую акваторию, будут перерезаны торговые пути и даже будут готовы высадить десант на Западное побережье США, но это всё, конечно, будет зависеть от ряда обстоятельств, — заявил Матвийчук.

Он добавил, что силы ядерного сдерживания России смогут нанести удар по территории врага даже при полном выводе из строя всех командных пунктов. В этом случае система «Периметр» отправит сигнал оставшимся средствам доставки боеголовок и задаст координаты ударов.

Возмездие в любом случае будет неизбежно, — заключил эксперт.

Ранее советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что украинская армия «проигрывает по темпам» российской из-за внутреннего раскола в стране: общество устало от боевых действий и претензий друг к другу, а Москва использует все силы и средства централизованного государства и ускоренно копит резервы. Арестович предрёк Украине «тяжёлый месяц депрессии, местами доходящей до паники» и предположил, что в этот период возможны сдачи населённых пунктов и тяжёлые потери.