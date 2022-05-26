«Мы проиграли»: Арестович рассказал о расколе на Украине Арестович рассказал о расколе на Украине на фоне успехов ВС России

Украинская армия «проигрывает по темпам» российской из-за внутреннего раскола в стране, предположил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович, передаёт издание «Страна.ua». По его словам, ситуация на фронте крайне тяжёлая, потому что общество устало от боевых действий и претензий друг к другу, а Москва в это время использует все силы и средства централизованного государства и ускоренно копит резервы. Арестович допустил, что давление по линии Херсона усилится, а российская армия вернётся к северу Украины. Он предположил, что эта фаза продлится, «пока не придёт помощь Запада по ленд-лизу».

Неприятная ситуация. Потому что мы проиграли сейчас российской армии по темпам. Российская сторона успела накопить резервы раньше, чем мы. Они ускоренно очень это делают: использовали все возможные силы и средства централизованного государства. И мы сейчас отстаем, что делает ситуацию на фронте крайне тяжелой, — заявил Арестович.

Он предрёк Украине «тяжёлый месяц депрессии, местами доходящей до паники» и предположил, что в этот период возможны сдачи населённых пунктов и тяжёлые потери.