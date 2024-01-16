Военкор удалил посты с критикой приехавшего в Донбасс Билана Военкор Руденко удалил публикации с критикой Билана после поездки певца в Донецк

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Билан

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко удалил из Telegram-канала публикации, в которых ранее раскритиковал поездку певца Дмитрия Билана в Донецк. Во время визита в ДНР исполнитель навестил маленьких пациентов Республиканского травматологического центра. Билан обещал помочь пострадавшим, нуждающимся в протезировании.

По Билайну (Дмитрию Билану. — NEWS.ru) удалил гневные посты, потому что, как оказалось, он привез реальную помощь детям в виде протезов. Я многое не поддерживаю в действиях этой «элиты», но здесь дети, а это святое, — признался Руденко.

В удаленных публикациях репортер усомнился в искренности исполнителя, посетившего Донецк после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Он также задался вопросом, почему Билан не посетил военнослужащих и не пожертвовал средства на дроны.

О поездке Билана в Донецк стало известно 16 января. Помимо помощи с протезированием и реабилитацией пациентам травматологического центра, певец привез кондиционеры детскому центру в Горловке и передал приюту для бездомных животных 3 млн рублей. Кроме того, он взял себе кота из приюта.

Билан выражал соболезнования после удара ВСУ по Белгороду. По его словам, в связи с произошедшим у него отсутствует настроение и «невозможно держать боль внутри». Певец неоднократно участвовал в благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса. В недавнем видеообращении по поводу посещения «голой» вечеринки Ивлеевой он рассказывал, что 5 декабря 2023 года провел бесплатный концерт для семей участников СВО.