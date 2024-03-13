Военкор показал кадры перехваченного над Воронежем украинского беспилотника Военкор Котенок показал фото перехваченного над Воронежем дрона

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фотографию беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. По словам журналиста, дрон был перехвачен над Воронежем.

Один из украинских беспилотников, перехваченных над Воронежем, — написал Котенок.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские системы ПВО ночью и утром среды, 13 марта, нейтрализовали 58 украинских дронов в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской и Рязанской областях. Больше всего дронов пришлось на Воронежскую область, регион пытались атаковать 29 летательных аппаратов.

В связи со сложной оперативной обстановкой власти Новоусманского района Воронежской области сообщили, что все массовые мероприятия отменены. Жителей призвали отнестись с пониманием к требованиям и не нарушать их. Губернатор региона Александр Гусев в свою очередь предупредил, что угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется.

Военэксперт Александр Перенджиев предположил, что в массовых атаках БПЛА по территории России участвуют Финляндия и США. Он не исключил, что последние обеспечивают наведение дронов через спутниковые системы, а Хельсинки запускает часть БПЛА в сторону Ленинградской области.