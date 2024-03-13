В российском регионе отменили массовые мероприятия из-за угрозы атак БПЛА Власти Новоусманского района Воронежской области отменили массовые мероприятия

Фото: МО Украины

Администрация Новоусманского района Воронежской области сообщила в Telegram-канале об отмене всех массовых мероприятий в связи с угрозой атак беспилотников. Ранее по аналогичным причинам гулянья на Масленицу отменили в Россоши, Бутурлиновском районе и Панино.

Уважаемые жители Новоусманского района! В связи со сложной оперативной обстановкой все массовые мероприятия на открытых пространствах в Новоусманском районе отменяются. Просим отнестись к данной мере с пониманием! — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что средства российской ПВО за ночь нейтрализовали более 30 беспилотников. Угроза новых атак БПЛА по-прежнему сохраняется, уточнил глава региона.

Он пояснил, что в результате ночных атак в нескольких муниципалитетах зафиксированы незначительные повреждения, пострадавших нет. В Бутурлиновском районе повреждены частный дом и трансформаторная подстанция, а в Советском районе Воронежа частично разрушена кровля магазина, уточнил руководитель региона. Позднее в Сети появились кадры атаки беспилотников.