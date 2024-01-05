Военкор объяснил, почему Киев сделал ставку на обстрелы Белгорода Поддубный: власти Украины бьют по Белгороду ради продления своего существования

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Последствия удара украинских войск по центру Белгорода

Нанося удары по Белгороду, украинские власти пытаются продлить собственное существование, написал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. Он отметил, что в настоящее время Белгород обстреливается в «почти донецком» режиме.

По мнению военкора, обстрелы российского города также связаны с попыткой Киева заставить российское командование перебросить часть сил и средств с ключевых направлений, где наши войска имеют серьезный успех. Еще одной причиной Поддубный назвал информационно-психологическое давление.

В-третьих, попытка убедить западных кураторов в том, что ВСУ что-то могут. Почему попытка? Потому что много ума не нужно, чтобы обстреливать из РСЗО жилые кварталы, — написал военкор.

Он добавил, что в настоящее время ВСУ крайне трудно сохранять боевую устойчивость. По словам Поддубного, причинами тому являются дефицит боеприпасов, плохая подготовка военнослужащих и насильственная мобилизация.

Ранее Поддубный писал, что атака ВСУ на Белгород была одобрена лично президентом Украины Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными лицами страны. Он также отметил, что целенаправленные удары по центру города свидетельствуют о том, что целью атаки были мирные жители.