Военэксперт рассказал, о чем мечтает каждый оператор российского ПТРК Военэксперт Суконкин заявил, что операторы российских ПТРК мечтают дистанционных пультах управления

Фото: МО РФ

Военный обозреватель Алексей Суконкин предположил в беседе с NEWS.ru, что операторы российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «мечтают» о появлении дистанционного пульта управления. Он отметил, что подобное устройство позволит военным наводить ракеты на цель на безопасном расстоянии от пусковой установки. Таким образом эксперт прокомментировал сообщение Ростеха о поставке очередной партии ПТРК «Корнет» для ВС РФ.

Не исключу, что ведется разработка пульта управления для «Корнета», чтобы оператор наводил ракету на цель не в обнимку с установкой, а на расстоянии метров в 50. Если Ростех имеет ввиду такую модификацию, то стоит снять шляпу и аплодировать. Потому что о таких пультах мечтает каждый оператор ПТРК, — добавил Суконкин.

По его словам, расчет ПТРК «в обнимку» с пусковой установкой должен наводить снаряд на цель на протяжении всего полета ракеты к цели, что делает военных уязвимым перед ответным огнем противника.

Противник тоже видит вспышку или пыль, может открыть огонь из танкового орудия или 30-мм пушки, что крайне опасно для расчета ПТРК. Дело в том, что скорость полета ракеты около 250 метров в секунду. Все это время оператор должен непрерывно наблюдать полет снаряда и наводить его на цель в обнимку с пусковой установкой, — отметил Суконкин.

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В госкорпорации уточнили, что прицeльная дaльность стрельбы новых минометов более чем в 1,5 раза вышe дальности штатных минометов 2Б14 «Поднос».