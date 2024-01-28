Военэксперт рассказал, чем обернется для Индии отказ от российского оружия Военэксперт Перенджиев: отказ от российского оружия сделает Индию беззащитной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитно-ракетная система С-400

Отказ Индии от российского оружия может сделать ее беззащитной, заявил в беседе с NEWS.ru : военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Александр Перенджиев. При этом он отметил, что данный шаг Нью-Дели не следует рассматривать как недружественный.

Эксперт предположил, что планы по отказу индийских властей от поставок оружия из РФ могут быть неким маневром или временной мерой. По словам Перенджиева, там понимают, что российское оружие эффективнее американского, поскольку проходит боевые испытания. Отказ от него может негативно отразиться на обороноспособности страны.

Мы продемонстрировали, как можем противостоять западной технике. Отказ от российского оружия может сделать Индию беззащитной. И они это понимают. Поэтому не стоит рассматривать это как недружественный шаг с их стороны, — сказал политолог.

Он отметил, что Индия в настоящее время находится под давление США, но сотрудничать с Россией не перестанет. Она может делать какие-то заявления для т ого, чтобы успокоить Вашингтон и при этом продолжать взаимодействие с Москвой. Оно возможно как в военной сфере — обслуживание и модернизаций уже поставленной боевой техники — так и в других областях. Например в здравоохранении — РФ и Индия могут совместно работать над проблемами военной медицины.

Ранее западные СМИ сообщали, что Индия отказывается от поставок оружия из России и склоняется к закупкам оружия у США. Источники в Нью-Дели объяснили журналистам, что это связано с сокращением поставок на фоне украинского конфликта.