Индия откажется от российского оружия Reuters: Индия отказывается от российского оружия в пользу американского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индия отказывается от поставок оружия из России и склоняется к закупкам оружия у США, сообщает Reuters. Источники в Нью-Дели сообщили, что объемы поставок снизились после начала спецоперации на Украине.

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, за последние 20 лет Россия обеспечила 65% поставок оружия в Индию. В последнее время Москва предлагала Индии поставки современных вертолетов и истребителей.

Ранее стало известно, что США пытаются вынудить Эквадор передать Украине оружие советских и российских образцов в обмен на более новые западные вооружения. Однако в экспертной среде возможность такого обмена пока воспринимается скептически из-за продолжающихся в стране боевых столкновений силовиков и наркокартелей, практически переросших в гражданскую войну.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». По словам главы Франции, поставки начнутся «в реальном времени, сразу после их объявления». Также он пообещал оказывать поддержку Киеву так долго, как это потребуется, в том числе продолжать обучение украинских солдат.